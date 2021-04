IBGE suspende provas de concurso público para Censo 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou, nesta terça-feira (6), que suspendeu a realização das provas dos concursos para o Censo 2021. A decisão foi adotada em razão da redução do Orçamento para este ano — a pesquisa contaria com R$ 71 milhões para ser realizada. As informações são do portal G1.

Apesar de aprovado pelo Congresso, o texto ainda não teve sanção do presidente Jair Bolsonaro. Conforme o IBGE, o valor inviabiliza a realização do Censo.

A suspensão vale para as 181.898 vagas de recenseador e as 22.409 oportunidades para agente censitário municipal e supervisor. Novas datas, contudo, poderão ser definidas posteriormente, mediante liberação de recursos.

"O IBGE informa, ainda, que avaliará com o Cebraspe um novo planejamento para aplicação das provas, a depender de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico", afirmou o órgão em nota.

Concurso

O concurso para recenseador do órgão oferecia 7.313 vagas no Ceará, com duração prevista de três meses e remuneração variável. A jornada de trabalho recomendada para a função, responsável pela visita a domicílios e entrevista com moradores, era de, no mínimo, 25 horas semanais.

Já os cargos de agentes Censitário Supervisor (ACS) e Municipal (ACM) contavam com 16.959 e 5.450 vagas, respectivamente, no Estado. Com jornada de trabalho de 40 horas, os salários eram de R$ 1,7 mil para ACS e R$ 2,1 mil para ACM.