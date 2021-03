Concurso IBGE 2021 encerra inscrições para cargos de nível médio nesta segunda-feira (15)

Terminam nesta segunda-feira (15) as inscrições do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para vagas de nível médio com atuação no Censo Demográfico 2021. A banca organizadora é a Cebraspe.

São 16.959 vagas para agente censitário supervisor e 5.450 vagas para agente censitário municipal. As inscrições ocorrem no site do IBGE, com taxa de R$ 39,49. Confira mais informações no edital.

Os candidatos devem ter ensino médio completo. A prova deve ser realizada em 18 de abril.

Ambos empregos são temporários, com duração inicial de cinco meses e carga horária semanal de 40 horas. Os selecionados devem supervisionar o trabalho dos recenseadores.

Os agentes censitários municipais terão a remuneração de R$ 2.100. Já os supervisores ganharão R$ 1.700.

Recenseador

O IBGE também abriu inscrições para 181.898 vagas de recenseador, que terminam nesta sexta-feira (19). As vagas serão distribuídas entre 5,3 mil municípios.

O valor da taxa de inscrição, que também ocorre pela internet, é de R$ 25,77. O trabalho do recenseador envolve a visita a domicílios e a aplicação do questionário do Censo aos moradores desses locais e exige o Ensino Fundamental completo.

Os salários serão concedidos conforme o número de domicílios visitados e de pessoas recenseadas.

O local de trabalho deverá ser escolhido no momento da inscrição, que deve ser feita até 19 de março pela internet. A seleção será feita por prova marcada para o dia 25 de abril.

Os candidatos podem se inscrever para o cargo de recenseador e para o cargo de agente censitário.

No site do Censo é possível obter informações sobre o processo seletivo e também será possível simular o salário.

Provas

Agentes - 60 questões

10 de Língua Portuguesa

10 de Raciocínio Lógico Quantitativo

5 de Ética no Serviço Público

15 de Noções de Administração/Situações Gerenciais

20 Conhecimentos técnicos

Recenseador - 50 questões

10 de Língua Portuguesa

5 de Ética no Serviço Público

10 de Matemática

25 de Conhecimentos técnicos