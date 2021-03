Empresa de telecom abre vagas em 12 municípios cearenses

A MOB Telecom, empresa atuante no mercado de telecomunicações no Nordeste, está com 80 vagas abertas para emprego em diversos cargos neste mês de março. Os novos colaboradores serão contratados para os estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e São Paulo.

No Ceará, há oferta de vagas em 12 municípios: Fortaleza, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Granja, São Gonçalo do Amarante, Acaraú, Aiuaba, Orós, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixadá e Beberibe.

As vagas são para atuar em setores como:

Auditoria;

Corporativo;

Estratégia e Marketing;

Pré e Pós-Vendas;

Backoffice;

Canal de Atendimento;

SAC;

Controle e Qualidade de Material;

Expansão; Financeiro;

Logística;

Implantação;

TI, entre outros.

Mais detalhes sobre as vagas podem ser vistos no link ou no perfil da empresa no Linkedin.