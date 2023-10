Elmano anuncia concursos para nove órgãos do Governo Estadual; saiba quais são

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, divulgou nesta quarta-feira (25) a realização de novos concursos para nove órgãos do Estado. O anúncio foi feito por meio de live transmitida nas redes sociais do governador.

Os editais serão destinados para a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), o Conselho Estadual de Educação (CEE), o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Polícia Civil, entre outros.

O governador ainda afirmou que nas próximas lives irá realizar a convocação para os certames já realizados.

Confira todos os concursos anunciados:

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce)

Conselho Estadual de Educação (CEE)

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)

Procuradoria-Geral do Ceará (PGE)

Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP)

Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo (Seas)

Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag)

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Polícia Civil (PC)

Mais detalhes

Durante a live, Elmano deu detalhes sobre alguns dos concursos anunciados. O edital para Arce será destinado ao cargo de analista de regulação. O concurso da PGE é para técnico de representação judicial.

O governador deu destaque para o concurso da Polícia Civil, que irá nomear policiais civis, escrivães e delegados.

“É a ação mais estratégica para a Segurança Pública. Nós precisamos de informação e investigação aprofundada para o enfrentamento às organizações criminosas. Eu sei da importância de ter a presença efetiva da Polícia nas comunidades e do trabalho de prevenção da juventude, mas nós também precisamos ter inteligência, utilização da tecnologia e investigação, principalmente procurando encontrar e prender os chefes dessas organizações criminosas”, declarou Elmano.