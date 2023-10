Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

O Ceará está com diversas vagas de concursos e de seleções abertas nesta segunda-feira (16). As oportunidades são voltadas para candidatos com níveis médio, técnico e superior de escolaridade. As remunerações no Estado chegam a R$ 14,7 mil.

Prefeitura de Caucaia

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Caucaia começam nesta segunda e ficam abertas até 30 de novembro deste ano. Os interessados devem manifestar interesse através do site da Fundação Cetrede, nesse período, além de pagar a taxa de participação O valor da inscrição R$ 140,00 para Nível Superior, R$ 100,00 para os cargos de Nível Médio e R$ 80,00 para de Nível Fundamental.

Com 1.920 vagas, além da formação de cadastro de reserva, as oportunidades são para os três níveis de formação — fundamental, médio/técnico e superior —, e ofertam salários de até R$ 14.744,12 (vaga de procurador)

>>> Leia o edital

Concurso Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou três editais de concurso público visando preencher 695 vagas de contratação imediatas, além de formação de cadastro reserva. Com remuneração de até R$ 12,5 mil, a seleção da estatal responsável por administrar os hospitais universitários do País abrange os níveis médio, técnico e superior.

As inscrições para o certame já começaram, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e seguem até as 23h do dia 30 de outubro.

As oportunidades serão lotadas na administração central da rede Ebserh, além das 41 unidades hospitalares gerida pela estatal, incluindo o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), localizado em Fortaleza. Os interessados em se candidatar podem se inscrever em até dois cargos.

Os interessados em participar devem desembolsar uma taxa que varia entre R$ 90 (médio/técnico) e R$ 110 (superior). Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a solicitar a isenção da tarifa, durante o período de inscrição.

Das 695 vagas, 554 são para a área médica, 106 para a assistencial e 35 para a administrativa. Para se candidatar, é necessário atender aos requisitos específicos de cada cargo, conforme descritos nos editais.

>>> Edital Área Médica

>>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Prefeitura de Apuiarés

A Prefeitura de Apuiarés reabriu o período de inscrições para as 126 vagas de concurso público até o dia 23 de outubro. As oportunidades são para diversas áreas e se estendem a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Interessados devem se candidatar através do site da banca organizadora, Consulpam. A taxa para fazer a prova vai de R$ 60 a R$ 140.

A remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98. A carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais.

>>> Leia o edital completo

Prefeitura de Horizonte

A Prefeitura de Horizonte está com seleção pública aberta para preencher 48 vagas na Secretaria da Saúde do município da Grande Fortaleza. Também será formado um cadastro de reserva por meio do processo, que tem cargos com salários de R$ 2.640.

As inscrições começaram dia 12 de outubro e seguem até 26 de outubro, no site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), que integra a banca organizadora.

>>> Leia o edital

Prefeitura de Senador Pompeu

A Prefeitura de Senador Pompeu abriu concurso público com 81 vagas diretas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 10.051,11, com carga horária de 20 e 40 horas semanais. Há ainda 246 vagas de formação de cadastro reserva (CR).

>>> Leia o edital

As inscrições estão abertas desde a segunda-feira (16) e vão até o próximo dia 5 de novembro no site da Consulpam Concursos, banca organizadora do certame.

Concurso do Creci-CE

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) abriu inscrições para um concurso público com oito vagas para profissionais de níveis médio e superior, além de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.859,76 a R$ 3.913,83.

São seis vagas para o cargo de Profissional de Suporte Técnico — Serviços Técnico Administrativo, e duas vagas para Profissional Analista Superior — Agente Fiscal.

As inscrições seguem até 7 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Os interessados devem pagar taxas de participação, que variam entre R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo. Os candidatos realizam provas objetiva e discursiva no dia 3 de dezembro. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data de homologação.

>>> Leia o edital

Supermercados Pinheiro

A rede de supermercados Pinheiro tem cerca de 200 vagas de emprego abertas para atuar em uma loja que será inaugurada no Cambeba, em Fortaleza, em novembro. As oportunidades são para os cargos de operador de vendas, repositor, atendente, forneiro, sushiman, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, armazenista e agente de prevenção de perdas.

Os currículos podem ser entregues na loja do Pinheiro em Messejana até a próxima quarta-feira (25). As vagas são tanto para profissionais com experiência como para pessoas em busca do primeiro emprego e pessoas com deficiência (PCDs). Os requisitos são ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

Assaí Atacadista

A rede Assaí Atacadista está com mais de 130 vagas temporárias abertas para trabalho no fim do ano no Ceará, com inscrição até 10 de novembro. As oportunidades são para reforçar as unidades da empresa durante as festas de Natal e Ano Novo, período em que há um maior volume de clientes nas lojas.