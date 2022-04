Concurso Uece: editais com mais de 300 vagas para professor são divulgados

O Governo do Ceará divulgou, nessa terça-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE), dois editais de abertura do concurso público para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ao todo, as seleções ofertam 365 vagas para o cargo de professor em diversas áreas de atuação.

Conforme os documentos, as inscrições para os certames devem ser abertas no primeiro dia útil, após decorrido o prazo de 30 dias úteis, contados a partir desta quarta-feira (27), e seguem abertas pelo mesmo período.

Na segunda-feira (25), também foi publicado o certame da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), com 145 oportunidades para a função de docente. Segundo a governador Izolda Cela (PDT), os concursos fazem parte do processo de expansão das instituições cearenses públicas de nível superior, com objetivo de levar "ensino superior a municípios de todas as regiões do Ceará".

Inscrições

Os interessados em participar poderão se cadastrar exclusivamente através do portal da CEV (Comissão Executiva do Vestibular) até as 23h59 do último dia do período de inscrição. É necessário desembolsar uma taxa de R$ 250 para concorrer a uma vaga dos certames.

Servidores públicos estaduais, pessoa com deficiência (PcD), doadores regulares de sangue, egressos de entidades de ensino público, além de pessoas cuja família perceba renda de até dois salários-mínimos (R$ 2.424) têm direito a solicitar isenção do valor no ato da inscrição.

