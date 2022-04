Concurso UVA: edital com 145 vagas para professor é publicado

O Governo do Ceará publicou, nessa segunda-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de abertura do concurso público para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Ao todo, são ofertadas 145 vagas para o cargo de professor em diversas áreas, com salários de até R$ 11.237,96.

Conforme o documento, as inscrições para o certame devem ser abertas 15 dias após a divulgação do edital, e devem permanecer disponíveis pelo período de 10 dias. Os selecionados serão lotados nos campi Sobral, São Benedito, Acaraú e Camocim.

Inscrições

Segundo o edital, as inscrições terão início às 8 horas do primeiro dia útil, após decorrido o prazo de 15 dias ininterruptos, contados a partir desta segunda-feira, ficando abertas por um período de 10 dias corridos, com término às 23h59 horas do último dia.

Os interessados podem se candidatar exclusivamente pela internet, através do portal de concursos da UVA. É necessário pagar uma taxa de R$ 250 referente à participação no certame. Servidores públicos estaduais, doadores regulares de sangue, egressos de entidades de ensino público, além de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica têm direito a solicitar isenção do valor no ato da inscrição.

Vagas e remunerações

As oportunidades ofertadas pelo certame são para diversos cursos e exigem diferentes níveis e especializações. Confira a lista deles abaixo:

Administração;

Agronomia;

Ciências Biológicas;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Ciências Sociais;

Direito;

Educação Física;

Enfermagem;

Engenharia Civil;

Engenharia de Pesca;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Letras;

Matemática;

Pedagogia;

Química;

Zootecnia.

As 145 oportunidades são dividas em três categorias, com remunerações diferentes. São elas:

Professor Auxiliar/Nível A: R$ 5.717,99;

Professor Assistente/Nível D: R$ 7.767,94;

Professor Adjunto/Nível I: R$ 11.237,96.

Confira as especialidades de cada vaga no edital divulgado pelo Governo Estadual.

Quem pode participar

É necessário se encaixar nos seguintes requisitos, entre outros, para poder realizar o concurso. São eles:

ser brasileiro nato ou naturalizado;

ter idade mínima de 18 anos completos na data de inscrição;

estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;

estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;

possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para o cargo, apresentando para isso os documentos referentes à sua comprovação (certificado ou diploma);

não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício das atribuições para as quais for selecionado, devendo estar no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal;

Provas

A seleção pública será dividida em três fases. São elas:

1ª Fase — Prova Escrita Dissertativa (caráter eliminatório e classificatório);

2ª Fase — Prova Didática (caráter eliminatório e classificatório);

3ª Fase — Prova de Títulos (caráter classificatório).

Segundo o edital, as provas serão aplicadas somente em Sobral, em data, local e horário a serem divulgados no portal de concursos da UVA. Não serão enviados cartões de convocação, então os candidatos só podem consultas essas informações através do endereço eletrônico.

