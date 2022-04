Prefeitura de Fortaleza deve contratar 100 pedagogos temporários com salário de R$ 3,9 mil

A Prefeitura de Fortaleza publicou nesta quarta-feira (27) um decreto municipal que autoriza a contratação temporária de até 100 profissionais pedagogos e/ou licenciados em áreas específicas do conhecimento.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.955,35. A seleção será realizada via edital, que ainda será publicado.

Os profissionais serão contratados para atuarem nos Programas Alfabetização na Idade Certa e de Aprendizagem na Idade Certa, iniciativa do Governo do Estado do Ceará executada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME).

Os pedagogos atuarão na formação e acompanhamento de professores da Rede Municipal, com destaque para a área da Educação Infantil e dos componentes curriculares de português e matemática do Ensino Fundamental. Eles auxiliam "na reflexão da ação docente, ajudando o professor a reconhecer elementos que precisam ser potencializados e/ou melhorados", conforme a Prefeitura.