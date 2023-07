Como começar uma redação? Veja palavras e dicas para escrever

A redação é uma das provas mais importantes de um concurso e fazê-la de forma rápida pode dar mais tempo para a conclusão de outras áreas do exame.

Em diversos certames, a prova de redação é a única não objetiva e pode mostrar sua proeficiência na escrita. Por isso, se preparar para elaborar um texto de qualidade é fundamental.

Para dar dicas de como se preparar para a redação, o Diário do Nordeste contou com o apoio de Maria Claudete Lima, professora da graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Como começar uma redação?

O início de qualquer texto de redação é a introdução. Nessa seção, é preciso informar qual o tema e qual a tese defendida em seu texto.

Claudete explica que a depender do gênero do texto, há formas diferenciadas de escrever a introdução. Os gêneros narrativo-literários têm mais liberdade, enquanto os argumentativo-expositivos têm modos de esperar mais esperados.

"Gêneros argumentativo-expositivos, por exemplo, podem iniciar com afirmações gerais sobre o tema, com perguntas relativas ao problema que se vai discutir, com fatos relacionados ao tema, com citações e comentários sobre o tema, entre outras formas de iniciar", explica.

O principal objetivo desta primeira seção é introduzir o leitor ao assunto, sinalizando sobre o que se trata.

Como iniciar um parágrafo de redação?

Uma das principais qualidades de uma redação é a boa coesão e coerência entre os parágrafos. Claudete explica que o leitor deve perceber que os trechos estão ligados ao anterior e ao subsequente.

O objetivo é que a leitura flua suavemente, sem quebras ou saltos. Para isso, é importante planejar o texto. Os concurseiros devem estabelecer uma ordem de tópicos coerentes, a fim de concluir todas as ideias no espaço previsto. Para isso, é importante fazer o rascunho do texto.

"O tema tem de avançar, mas um texto é também feito de retomadas, como um tecido, ou uma malha em que cada fio está ligado entre si", aponta Cleudete sobre a construççao dos parágrafos.

Legenda: Estudar sobre o gênero é importante ao se preparar para uma redação Foto: Shutterstock

A familiaridade com o gênero e a linguagem típica de cada um também auxilia no momento da construção do texto. Por isso, a recomendação é escrever redações do estilo geralmente exigido durante a preparação para a prova.

Quanto menor o conhecimento sobre o gênero, mais redações devem ser feitas para se apropriar do estilo, segundo a especialista.

Que palavras usar?

Por se tratar de um texto formal, na redação não cabe o uso de gírias, oralidades e abreviações informais. No entanto, não é necessário optar por palavras "difíceis".

A especialista explica que o uso de palavras arcaicas ou raras pode dificultar o entendimento do texto.

"Alguns escritores iniciantes acham que um bom texto é o que tem palavras difíceis, pouco usadas, de significado obscuro para a maioria das pessoas, acham que devem mostrar erudição. Mas não é isso que torna um texto um bom texto. É a clareza e a coesão", explica.

Uma boa técnica para fazer uma boa ligação entre as ideias é utilizar conectivos - palavras ou expressões que interligam frases e parágrafos.

Os conectivos, que podem ser conjunções, advérbios e pronomes, desempenham um papel importante na construção do sentido do texto. Veja alguns conectivos:

Comparação: Igualmente, da mesma forma, assim como, do mesmo modo,

Continuação: Além disso, ademais, por outro lado, também

Finalidade: Como propósito, com a finalidade de, a fim de que

Prioridade: Primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente

Explicação: Por consequência, como resultado, com efeito, em virtude de, por isso

Conclusão: Em suma, em resumo, portanto, dessa forma, dessa maneira

Redação dissertativa-argumentativa

O gênero dissertativo-argumentativo é um dos mais adotados em concursos públicos e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal porta de entrada para o Ensino Superior.

Claudete explica que o gênero é caracterizado pelo uso de linguagem clara, precisa, consistente, fundamentada e formal. A construção do texto deve apresentar uma tese, desenvolvimento argumentativo que comprove a tese e conclusão com síntese ou proposta de intervenção.

O gênero costuma abranger variados temas, comumente explicados em textos de apoio. É necessário ter atenção os fragmentos apresentados pela prova, pois podem dar dicas de elementos interessantes.

Legenda: O texto dissertativo-argumentativo deve ter introdução, argumentação e conclusão Foto: Shutterstock

De modo geral, os candidatos têm que escrever entre 20 e 30 linhas. Dessa forma, é preciso construir parágrafos de introdução, argumentação e conclusão nesse espaço, de forma adequada.

A preparação para elaboração de textos do estilo dissertativo-argumentativo envolve também a repertório jornalístico e socio-político, já que os temas podem abordar discussões ou assuntos da época.

"A melhor forma de se preparar para ser capaz de escrever sobre variados temas é vivendo, participando do cotidiano sócio-político da sociedade em que vive. Isso implica ler não só livros, mas também ler revistas e jornais e ver filmes e documentários", aponta Claudete.

Exemplos

*Maria Claudete é graduada em Letras Português-Inglês pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), mestre e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC).