Ambiental Ceará realiza mutirão de emprego para 98 vagas de agente de saneamento; veja requisitos

A empresa Ambiental Ceará realiza na próxima semana, entre os dias 24 e 27 de julho, processo seletivo para preencher 98 vagas de agentes de saneamento, incluindo pessoas com deficiência.



As vagas são para cargos em Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, municípios contemplados pela Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever no mutirão de cadastro presencial, nos Sines dos bairros Antônio Bezerra e Centro, em Fortaleza; e também online, por meio da plataforma Gupy. A empresa segue com cadastro aberto no banco de talentos.

Benefícios

Além do salário, os colaboradores selecionados terão assistência médico-odontológica, seguro de vida, Gympass, vale alimentação e/ou refeição e vale transporte.

A empresa também possui uma trilha de carreira e academia corporativa, que oferece cursos, capacitações e treinamentos.

Inscrições

O mutirão de cadastro presencial será realizado em duas sedes do Sine em Fortaleza. Nos dias 24, 26 e 27 de julho, das 8h às 13h30, o atendimento aos candidatos será no Sine do Centro. Já no dia 25 de julho, a seleção será no Sine do bairro Antônio Bezerra, também das 8h às 13h30.



Os candidatos devem apresentar, no local, currículo atualizado, RG, CPF, PIS, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um e-mail válido.

Inscrições presenciais:

– Sine Centro (Rua da Assunção, 699)

Dias 24, 26 e 27 de julho

Das 8h às 13h30

– Sine Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750 – dentro do Vapt Vupt)

Dia 25 de julho

Das 8h às 13h30



Já o cadastro online pode ser feito pela plataforma Gupy. Os candidatos para as vagas de agente de saneamento devem se inscrever por meio do site; e os interessados nas vagas de técnico em eletromecânica devem preencher um segundo formulário.

Cadastro online

- Agente de saneamento pela internet

Requisitos para a vaga:

– Ensino Médio completo;

– Conhecimento básico em hidráulica e/ou alvenaria;

– CNH categoria B ou acima