Governo do Ceará lança primeiro concurso público para a população indígena; veja detalhes

O primeiro concurso público destinado exclusivamente à população indígena cearense foi lançado nesta quinta-feira (20) pelo Governo do Estado. Os aprovados serão professores nas escolas indígenas da rede pública estadual.

Serão, ao todo, 200 vagas que contemplarão 14 etnias: Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potyguara, Tabajara, Tapeba, Tapuya Kariri, Tubiba Tapuya, Tupinambá e Tremembé. Essas etnias contam com 39 escolas distribuídas nos municípios de Acaraú, Aquiraz, Aratuba, Canindé, Caucaia, Crateús, Itapipoca, Itarema, Maracanaú, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Pacatuba, Poranga, Quiterianópolis, São Benedito e Tamboril.

O valor da remuneração será de R$ 6.147,69 para a carga horária de 40 horas semanais, com auxílio-alimentação de R$ 15,87 por dia útil trabalhado, conforme cargo inicial dos servidores do magistério da Secretaria da Educação.

"O concurso público específico para professor indígena é uma luta do próprio movimento, dos nossos troncos velhos, e nós conseguimos através de muita luta, de muita resistência", disse a pedagoga Socorro Rodrigues, do povo Tapuya Kariri, que atua na Escola Indígena Francisco Gonçalves de Sousa, na Aldeia Gameleira, em São Benedito, onde foi feito o lançamento do certame.

"A escola dos povos indígenas é um instrumento da transmissão dos valores, da vida, da cultura desse povo. Ela é muito mais do que a transmissão de conhecimentos pedagógicos dos que não são indígenas. E é por isso que eu tenho a absoluta segurança de que a decisão que estamos tomando é histórica, mesmo", entende o governador Elmano de Freitas (PT).

Juliana Alves, titular da Secretaria dos Povos Indígenas, também destacou o ineditismo do momento. "Esse edital é motivo de muita alegria. E nossa alegria é maior por ser lançado no nosso território indígena", ela disse.

Estiveram presentes no lançamento ainda a secretária da Educação, Eliana Estrela, a secretária da Cultura, Luísa Cela, a secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, a senadora Augusta Brito (PT), o deputado estadual Júlio César Filho (PT) e o deputado federal Idilvan Alencar (PDT).

Sobre o concurso

O concurso será organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece). O edital será divulgado nesta sexta-feira (21), no site da organizadora. As inscrições vão de 3 de setembro a 2 de outubro deste ano.

As vagas serão distribuídas por área do conhecimento para os anos iniciais do Ensino Fundamental e por área do conhecimento para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, sendo para: Linguagens; Ciências da Natureza; Matemática e Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas.

A seleção será dividida em três fases: prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos. Serão aprovados os classificados pelas três etapas e com a devida habilitação em licenciatura em curso de nível superior.