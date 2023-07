Rede Cuca seleciona jovens para monitoria do Programa Futuros

A Prefeitura de Fortaleza está com seleção aberta para monitor do Programa Futuros da Rede Cuca 2023. São 100 vagas destinadas a jovens de 18 a 29 anos que desejem atuar em projetos da Rede Cuca.

As inscrições acontecem até a próxima quarta-feira, dia 26, pelo site da Prefeitura.

Os selecionados atuarão em projetos de Meio Ambiente, Produção Cultural, Comunicação, Fomento à Leitura, Direitos Humanos, Esporte, Pesquisa e Monitoramento de Políticas Públicas e serão distribuídas entre os cinco equipamentos da Rede Cuca (Barra, Mondubim, Pici, Jangurussu e José Walter).

A bolsa mensal é no valor de R$ 400 e tem duração até dezembro.

>> Veja edital completo

Programa Futuros

O Programa Futuros é fundamentado no ensino-aprendizagem como metodologia ativa de formação e expressão criativa, e propõe a inovação e a ampliação do repertório estético e técnico nas áreas de comunicação, tecnologia, artes, meio ambiente, direitos humanos e esporte.

Com a iniciativa, são estabelecidas interfaces diretas com o mundo do trabalho, compreendendo a criação artística, a produção de conteúdo, a atuação territorial, a prática com tecnologias digitais e as ações sob supervisão docente em suas potências transformadoras das trajetórias de vida das juventudes.