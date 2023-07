Medicina e engenharia são escolhidas como profissões mais prestigiadas no Brasil, aponta pesquisa

As profissões consideradas de maior prestígio no Brasil são medicina, engenharia e veterinária, conforme dados da 14ª edição da pesquisa Observatório Febraban feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) para a Febraban. Enquanto medicina aparece em 89% das respostas, engenharia está em segundo lugar com 84%.

Já veterinária foi escolhida por 82% das pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 7 de julho deste ano, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do Brasil.

O levantamento buscava descobrir a perspectiva dos brasileiros sobre as profissões mais prestigiadas e investigar se a população está alinhada com a tendência internacional de mudanças sociais e econômicas.

No levantamento, foi apontado que 56% dos brasileiros preferem os modelos de trabalho remoto e híbrido, enquanto 44% tem preferência pelo presencial.

Profissões de maior prestígio

Dentre as profissões de maior prestígio, estão:

Médico(a) – 89%

Engenheiro(a) – 84%

Veterinário(a) – 82%

Cientista – 82%

Administrador(a) de empresas – 81%

Desenvolvedor(a) de software/ TI – 81%

A arquitetura aparece com 79%, enquanto advogado está com 69%. Já publicitário registra 65%, e jornalista contabiliza 63%.

“Esse Observatório traz informações relevantes sobre a satisfação com a profissão atual e a expectativa de mudanças no mercado de trabalho, a exemplo do medo, declarado por 43% dos brasileiros, quanto ao avanço da Inteligência Artificial”, declarou o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

Observatório Febraban

O Observatório Febraban – Pesquisa Febraban Ipespe foi lançado em junho de 2020 e busca ser uma fonte de informações sobre as perspectivas da sociedade e o potencial impacto econômico-financeiro.

A iniciativa tem periodicidade trimestral e integra parte das medidas da Febraban para ampliar a aproximação dos bancos com a população e a economia real.