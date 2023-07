Banco Santander abre vagas de trabalho no Ceará; veja detalhes

O Santander Brasil está com 230 vagas de trabalho para o cargo de Especialista em Clientes Alta Renda (Select). As oportunidades estão distribuídas em todo o País, inclusive no Ceará.

Os profissionais serão responsáveis por atuar de forma consultiva e personalizada para garantir a melhor experiência para o cliente. Além disso, o especialista oferecerá produtos e serviços financeiros e deverá ser capaz de acompanhar as mudanças no mercado para assegurar um atendimento cada vez mais efetivo.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Santander Brasil, preenchendo formulário eletrônico. As inscrições seguem até 1º de agosto.

Requisitos

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem possuir graduação completa, certificação Profissional Anbima Série 20 (CPA-20) concedida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), vivência em pacote Office, conhecimento em produtos de investimentos e experiência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda.

Ainda segundo o Santander, será um diferencial candidatos com pós-graduação e Certificação de Especialista de Investimentos (CEA), também da Anbima.