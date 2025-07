O que aconteceu no Fortaleza desde a promessa de mudanças drásticas de Marcelo Paz?

No dia 26 de maio de 2025, após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena Castelão, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, se manifestou diante do momento ruim do clube e prometeu “mudanças drásticas”. O discurso então ecoou na torcida, com a esperança de novos rumos no Pici para a atual temporada.

Após mais de 50 dias do discurso, o Diário do Nordeste lista o que o clube anunciou neste intervalo. A expectativa, inclusive, é de que novos movimentos ainda possam ocorrer nos próximos dias do ano. A janela de transferências, por exemplo, foi aberta em 10 de julho e segue até 2 de setembro.

Saída de Vojvoda e chegada de Renato Paiva

Legenda: O técnico português Renato Paiva estreou no comando do Fortaleza contra o Bahia Foto: Ismael Soares / SVM

É fato: não há nenhuma mudança mais drástica que a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda. Tão simbólica que resultou em uma grande comoção por parte da torcida. Após mais de quatro anos, o treinador foi demitido pela sequência ruim de resultados e a falta de evolução da equipe em 2025.

Multicampeão, ídolo e tratado como maior treinador da história do clube, Vojvoda deixou o clube para a chegada do português Renato Paiva, ex-Botafogo, que estreou com o empate em 1 a 1 com o Bahia, neste sábado (19), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro.

Reforços no trabalho interno

Legenda: Papellin foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (3) Foto: Foto: Leonardo Moreira

Como reforços da gestão, o Fortaleza acertou a chegada de três profissionais. Velho conhecido do torcedor, Sérgio Papellin foi contratado para o cargo de diretor de futebol após pagamento de uma multa rescisória de aproximadamente R$ 900 mil junto ao Remo. Já os analistas Bernardo Lima e Henrique Bittencourt acertaram com o clube como dois reforços do Centro de Inteligência (CIFEC).

Reformulação: 6 jogadores deixaram o Fortaleza

Legenda: O volante Pedro Augusto foi liberado pelo Fortaleza e fechou com o Sport Foto: Paulo Paiva / Sport

No período, o Fortaleza acertou as saídas de seis atletas: o zagueiro Titi (rescindiu e fechou com o Goiás); o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (emprestado ao Mirassol); os volantes Pedro Augusto (rescindiu e fechou com o Sport) e Pol Fernández (rescindiu e fechou com o Godoy Cruz-ARG); o meia Calebe (emprestado ao Alavés-ESP) e o atacante Dylan Borrero (vendido ao América de Cali-COL).

Novas caras: 6 jogadores foram incorporados ao Fortaleza

Legenda: Os atacantes argentinos Adam Bareiro e José Herreira foram contratados pelo Fortaleza na atual janela Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou a chegada de seis jogadores no elenco - a mesma quantidade de saídas. A lista contempla: o goleiro Vinicius Silvestre (Portimonense-POR); o lateral-esquerdo Weverson (Arouca-POR); os volantes Ryan Guilherme (UD Leiria-POR) e Matheus Pereira (Eibar-ESP); além dos atacantes Adam Bareiro (River Plate-ARG) e José Herrera (Argentinos Juniors-ARG).

Vale ressaltar que Ryan Guilherme já pertencia ao clube, encerrou empréstimo no exterior e, por opção da gestão, foi reintegrado ao profissional. Já os argentinos Adam e Herrera, juntos, custaram US$ 4,2 milhões (aproximadamente R$ 23,4 milhões) aos cofres tricolores nas negociações de compra.

Vendas de ativos na janela

Legenda: O zagueiro Bernardo Schappo se despediu do Fortaleza sem realizar uma única partida pelo clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Com a abertura da janela, o Fortaleza comunicou as vendas do zagueiro Bernardo Schappo (Estrela Amadora-POR) e do meia Amorim (Alverca-POR). O defensor estava emprestado ao Vila Nova, enquanto o meio-campo atuava pelo Athletic-MG, ambos na Série B do Brasileiro.

No total das operações, arrecadou R$ 3,2 milhões. O valor total de saídas pode ser acrescido de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) da negociação de Dylan Borrero.

Renovações no meio-campo

Legenda: O meia argentino Pochettino renovou contrato com o Fortaleza até 2027 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Dos atletas com contratos próximos do fim, o Fortaleza renovou com duas peças do meio-campo até o momento: o volante Lucas Sasha e o meia Pochettino. A dupla tinha contrato até o fim de 2025.

O primeiro foi procurado pelo Athletico-PR, teve uma negociação mais longa, mas permaneceu no Pici, em renovação até 2026. Já o argentino fechou um acordo até 2027.