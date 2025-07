Calebe deixa o Fortaleza e jogará no futebol espanhol

O meia Calebe está de saída do Fortaleza. O jogador recebeu proposta do futebol espanhol e não jogará mais pelo clube. Calebe já se despediu dos companheiros no Pici na tarde desta sexta-feira (18). A informação é do ge.

O jornalista Venê Casagrande informou que ele deve ser emprestado ao Alavés.

Aos 25 anos, Calebe soma 25 jogos com a camisa do Fortaleza na atual temporada com um gol marcado, mas apenas 13 destes como titular. Foram 987 minutos em campo. O último jogo de Calebe pelo Fortaleza foi o Clássico-Rei do dia 13 de julho, quando jogou por 10 minutos, na derrota por 1x0.

Mesmo assim, já superou o número de partidas da temporadas 2024, quando ficou muito tempo afastado por conta de lesão.

Chegou em 2023

O meia chegou ao Fortaleza em 2023, vindo do Atlético/MG. Ele fez ótima temporada de estreia, jogando 55 partidas, marcando 6 gols e concedendo 9 assistências.

Mas nas temporadas seguidas foi assolado por lesões. Em 2024, só fez 18 jogos e marcou 2 gols. Este ano, foram 25 jogos e apenas um gol.