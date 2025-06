Fortaleza oficializa empréstimo de Felipe Jonatan ao Mirassol

O Fortaleza oficializou o empréstimo do lateral Felipe Jonatan ao Mirassol na manhã desta quarta-feira (25). O contrato de empréstimo com a equipe do interior de São Paulo vai até o final do Campeonato Paulista de 2026. O jogador também foi anunciado pela equipe paulista.



Nesta temporada, o lateral esquerdo disputou apenas duas partidas pelo Fortaleza. Desde que chegou, em 2024, Felipe disputou 28 partidas com a camisa Tricolor. O atleta ainda tem contrato com o Leão do Pici até o final de abril de 2027.