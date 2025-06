‘Medidas drásticas’, ‘laranja podre’ ou ‘a solução está aqui’? Os diferentes discursos do Fortaleza

Marcelo Paz prometeu mudanças drásticas, saídas, chegadas, e disse que o elenco está devendo muito. Sérgio Papellin disse não querer laranja podre no grupo. Já Juan Pablo Vojvoda disse confiar nos jogadores e acreditar que a solução está dentro do próprio grupo.

Parece haver, pelo menos no discurso, falta de consenso entre diretoria e comissão sobre a solução para a crise do Fortaleza. Paz e Papellin dão a entender que a solução passa por movimentações no mercado. Vojvoda acha que a solução está dentro do vestiário.

Em 26 de maio, após a derrota para o Cruzeiro, Marcelo Paz disparou: “Precisamos de mudanças mais drásticas, então vai haver saída nesse elenco, chegada, para que a gente corrija esse rumo”, escancarando a necessidade de uma reformulação.

Temos que ter humildade: nossa luta esse ano é para não cair. [...] O elenco está devendo muito, muito. Isso é inegável. Tentamos de todas as maneiras. Diálogos, cobranças internas, mas o resultado não está vindo. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Em 3 de junho, cerca de uma semana depois, Sérgio Papellin foi apresentado no Pici como novo diretor de futebol do clube. Em um tom mais enérgico, ele disse ver jogadores do Fortaleza “marcando com os olhos”, o que o deixou chateado.

Vamos detectar se existe insatisfação. E, se existe, tirar o mais rápido possível do grupo. Não queremos laranja podre dentro do grupo. Eles têm que brigar nos treinos para ser observado pelo treinador e ganhar espaço. Tem que correr atrás da bola. Só com os olhos não marca ninguém. Perde a bola, tem que brigar para retomar o mais rápido possível. Sérgio Papellin Diretor de futebol do Fortaleza

Em 12 de junho, pouco mais de uma semana depois, Juan Pablo Vojvoda foi questionado, após a derrota para o Santos, se a solução do Fortaleza estava na janela de transferências. Ou seja, a ideia defendida por Paz e Papellin em suas falas sobre chegadas e saídas.

Vojvoda fez um discurso diferente dos diretores. “Não sei se a solução está na 'janela' (de transferências). Por mais que vocês (imprensa) e o torcedor critiquem, eu confio nos meus jogadores e que a solução está aqui, dentro do vestiário, porque confio neles”, disse.

Se eles jogarem como jogaram hoje (na derrota por 3 a 2 para o Santos), se treinarem como treinaram esta semana, essa solução vai estar mais perto. [...] A solução está no grupo, a solução está na comissão técnica, na união. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Ficam, então, os questionamentos: a solução está nas mudanças drásticas, saídas e chegadas prometidas por Paz? A solução está em detectar se existe insatisfação e tirar o mais rápido possível as ‘laranjas podres’ do grupo, como disse Papellin? Ou a solução está dentro do vestiário, no grupo, em confiar nos jogadores, como defendeu Vojvoda?

Onde está realmente a solução do Fortaleza? É preciso, antes de tudo, consenso interno sobre o caminho ideal para reverter a situação delicada, antes que seja tarde demais. Seja qual for a solução decidida internamente, o que o torcedor deseja é que não seja mais um discurso da boca para fora, mas uma realidade visível dentro de campo.