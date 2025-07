Com valorização salarial, Fortaleza acerta renovação com Lucas Sasha

Fim da indefinição. Lucas Sasha fica no Fortaleza. Diante da procura do Athletico-PR, o Tricolor acertou a permanência do meio-campista com renovação que garante valorização salarial e maior tempo de contrato ao jogador. As partes já chegaram a acordo e o novo documento será assinado em breve.

O Furacão entrou forte na jogada para tentar a contratação do volante de maneira imediata, mas o Fortaleza assegurou a ampliação do vínculo até o final de 2026.

O meio-campista tinha contrato com o Leão do Pici apenas até o fim da temporada 2025 e, com isso, poderia assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 31 de junho.

Lucas Sasha está no Fortaleza desde a temporada 2022 e já soma 120 jogos com a camisa tricolor. Na atual temporada, o volante já disputou 21 partidas, sendo considerado uma das principais peças do time.

Ele está relacionado para o Clássico-Rei deste domingo (13), quando o Fortaleza irá enfrentar o Ceará, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.