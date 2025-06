Fortaleza encaminha venda do zagueiro Bernardo Schappo a clube de Portugal

O Fortaleza está negociando a venda do zagueiro Bernardo Schappo para o Estrela Amadora, clube da primeira divisão de Portugal. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Leão recebeu uma proposta e as negociações estão avançadas.

O Tricolor do Pici é dono de 70% dos direitos econômicos de Bernardo Schappo, e assim receberá essa porcentagem do valor total da venda, caso concretizada. Os valores da proposta do Estrela Amadora não foram informados até o momento.

Atualmente, o zagueiro estava defendendo o Vila Nova, emprestado pelo Fortaleza. A informação da saída já havia sido inclusive confirmada pelo presidente do clube goiano, Hugo Bravo, em entrevista coletiva no último domingo (22).

“Foi o último jogo do Schappo pelo Vila. Ele está sendo negociado pelo Fortaleza com uma equipe da primeira divisão de Portugal. Já foi solicitado o retorno do atleta”, disse o dirigente do Vila Nova. Pela equipe, Schappo somou 29 jogos e quatro gols.

Bernardo foi anunciado pelo Fortaleza em 2023. O Leão adquiriu 70% dos direitos por R$ 1,8 milhão, com contrato até o fim de 2026. O zagueiro nunca chegou a atuar com a camisa tricolor, tendo sido emprestado para o Botafogo-SP em 2024 e para o Vila Nova em 2025.