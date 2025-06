Fortaleza encaminha retorno de Henrique Bittencourt ao CIFEC

O Fortaleza encaminhou o retorno do analista de desempenho Henrique Bittencourt. Com vasta história no clube cearense, o profissional volta após passagem pelo Paysandu, que está na Série B.

O Diário do Nordeste apurou que o regresso visa reforçar o CIFEC (Centro de Inteligência) do Leão. Deste modo, é uma das contratações para evolução interna do trabalho da gestão, que anunciou também Sérgio Papellin como diretor de futebol nas últimas semanas.

A expectativa é que Bittencourt inicie as atividades nos próximos dias. Somando dois períodos no Fortaleza, entre 2015 e 2024, participou da conquista de oito títulos, incluindo penta do Estadual, tri da Copa do Nordeste e o vice da Copa Sul-Americana, além de campanhas memoráveis na Série A.