Papellin explica futuro de quem vai sair do Fortaleza e atletas que vão permanecer; veja lista

O diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, detalhou o movimento de saídas do elenco do Fortaleza. A situação foi explicada em participação no programa Jogada 1º Tempo, desta quinta (19).

O Diário do Nordeste resume o contexto de cada atleta citado pelo dirigente. Vale ressaltar que o departamento de futebol garantiu a permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e trabalha em busca de até cinco reforços no mercado da bola. Até o momento, o único anunciado foi o volante Matheus Pereira.

Dos atletas liberados, até o momento, foram quatro. O zagueiro Titi (rescindiu e fechou com o Goiás), o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (emprestado ao Mirassol), o volante Pol Fernández (rescindiu e ficou livre no mercado) e o volante Pedro Augusto (rescindiu e fechou com o Sport).

Quem vai sair e quem vai permanecer no Fortaleza?

Dylan Borrero

Legenda: O atacante colombiano Dylan Borrero tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2028 Foto: Viktor Araújo / Fortaleza

"Dylan chegou precedido de uma expectativa maior no Fortaleza, mas tem alguns clubes realmente da Colômbia que tem interesse no jogador e eu acho que não ele não desempenhou (bem), não está desempenhando, então há interesse nessas propostas que estão aparecendo (para a saída). Vamos esperar que talvez em breve tenha alguma novidade (de saída) para ele".

Allanzinho

Legenda: O atacante tem cinco partidas pelo Tricolor do Pici, sendo três como titular, sem nenhum gol marcado Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"O Allanzinho vai continuar com a gente. É um jovem, um jogador que não teve uma sequência de jogo ainda, mas com certeza vai jogar. Precisa se adaptar melhor ao clube e a maneira de jogo do Vojvoda. É sempre assim, o Mancha passou um ano para poder estar jogando, então tem que ter paciência com ele, não adianta querer lançar o jogador à força porque daqui a pouco ele não vai render o que o treinador espera e fica queimado no clube, então é um atleta que a gente espera e tem confiança que ele vai dar um bom retorno ao Fortaleza. É um jogador que a gente conta muito".

Zé Welison

Legenda: O volante Zé Welison chegou ao Fortaleza em 2022 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

"O Zé (Welison), primeiro, como pessoa, é um cara sensacional, e é um bom atleta. Ele não quis sair do Fortaleza, o Vitória-BA queria o jogador, e o Zé não quis sair do Fortaleza, se sente bem aqui, só que tem um tempo de casa, então tem que continuar se motivando todo dia. Agora, é um atleta que você tem que tentar preservar. O Zé não foi bem contra o Flamengo, aí foi mantido nesse jogo com o Santos também e aconteceu que ele, no primeiro lance, o pessoal acha que ele falhou na marcação. Só que ele é um bom atleta, que deu muita alegria para o Fortaleza, mas na minha opinião tem que ser preservado agora um tempo para poder voltar a ter confiança. Se você insistir, ele errar, e continuar insistindo, aí vai terminar com o jogador. Então eu espero que a comissão técnica toda tenha essa leitura também, de preservar um pouco o Zé porque há realmente um desgaste grande com a torcida. Só que a gente confia que ele pode voltar a ser aquele Zé Welison, que fez até um belo gol na final da Copa do Nordeste contra o Sport. Vamos torcer para que ele volte a ser o Zé que nós conhecemos aqui em outras épocas".

Gastón Ávila

Legenda: O zagueiro Gastón Ávila pertence ao Ajax-HOL e está emprestado ao Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"Com a saída do Titi, o Gastón não tem chance de sair. É um zagueiro canhoto, a mesma função, às vezes quebra até um galho de lateral-esquerdo, então é sem chance de sair”.

Calebe

Legenda: Calebe atuou em poucos jogos na temporada de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

“O Calebe passou muito tempo no DM, fez reforço muscular e não vejo ninguém com as características dele, de 1x1, que se infiltra na área também, então nós contamos com ele”.

Kervin Andrade

Legenda: Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

“O Kervin só vai sair se aparecer alguma proposta boa para tirar do Fortaleza, pois é um ativo nosso bom. Qualquer negociação precisa ser boa para o Fortaleza, não pode ser boa só para o atleta".

Diogo Barbosa

Legenda: Diogo Barbosa foi o lateral-esquerdo mais utilizado pelo Fortaleza em 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

"Ele tinha feito um jogo muito ruim contra o Cruzeiro, tanto ele quanto o Pol, a torcida até achou que estava de má vontade, mas nós emprestamos agora o Felipe Jonatan ao Mirassol e, a princípio, ele vai continuar com a gente, pois só temos ele e o Pacheco para a posição. Caso não fique, o Vojvoda vai ter que improvisar de novo um zagueiro para jogar ali, e nós não queremos mais isso aqui no Fortaleza, de improvisar. Então ele está no grupo, não estamos buscando nada para tirá-lo não, só se aparecer algo que seja muito bom para ele e para o clube".

David Luiz e Deyverson

Legenda: O zagueiro David Luiz e o atacante Deyverson chegaram ao Fortaleza em 2025 Foto: Mateus Lotif/Fortaleza | Davi Rocha/SVM

"São atletas que foram contratados agora e não são nomes fáceis de você realocar. Primeiro porque tem um projeto pessoal deles, o salário não é tão baixo assim então não é atleta que você vai chegar e vai dizer: “David Luiz, tu vai jogar lá no no Remo”. Não é assim, entendeu? Você tem um custo para isso e é um jogador que tem uma história no futebol brasileiro. O Deyverson também é um jogador que tem que encontrar a melhor maneira de que ele possa desempenhar o melhor futebol possível".