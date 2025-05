Como o Fortaleza avalia e quer usar Matheus Pereira no elenco

O Fortaleza está próximo de anunciar o meia Matheus Pereira, do Eibar-ESP. Revelado pelo Corinthians, com passagens por Juventus-ITA e Barcelona-ESP, o atleta de 27 anos será um reforço na próxima janela de transferência, prevista para o início de julho, em contrato de três temporadas.

O Diário do Nordeste então lista como o clube avalia o meio-campo e pretende utilizá-lo na formação.

Avaliação do Fortaleza

O principal ponto: Matheus Pereira não é um camisa 10 clássico. O perfil é de um “3º homem de meio-campo”, como volante construtor com possibilidade de atuar avançado. Assim, a avaliação é de que possa exercer uma função próxima da desempenhada pelo argentino Martínez.

Na atual formação, com variações entre 4-4-2 e 4-3-3, o volante é responsável pela construção ao lado de Rossetto e Sasha, mas se posiciona com maior liberdade para entrar na área adversária. E a avaliação é de que Matheus Pereira tenha potencial para elevar e também municiar o ataque.

Logo, o departamento de futebol o considera um canhoto de alto nível técnico, com a chance de acrescentar em qualidade, sendo peça importante para uma proposta de jogo mais protagonista, de maior posse de bola e controle. Logo, oferece para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda uma outra característica de composição do meio, como tinha com Hércules em 2024, apesar dos atributos distintos, visto que o jovem tinha maior imposição física.

No momento em que Matheus Pereira foi contratado pelo Eibar-ESP, o jornal espanhol Marca o descreveu como: "jogador com excelente remate de bola e uma grande capacidade de ultrapassar linhas com os passes. Ele pode jogar em qualquer uma das posições do meio-campo, embora seja um meio-campista ofensivo e é lógico que joga tanto por dentro quanto como meio-campista".

Oportunidade de mercado

A contratação atende uma necessidade de Vojvoda e também se enquadra como "oportunidade de mercado". Com contrato chegando ao fim no Eibar-ESP, o atleta demonstrou interesse de retornar ao futebol brasileiro e avaliou propostas, com o Fortaleza sendo uma opção.

Vendido em 2016 do Corinthians para a Juventus-ITA por € 2,5 milhões (cerca de R$ 9,3 milhões na época), quando tinha 18 anos e apenas três jogos pelo profissional, tem passagens também por Empoli-ITA, Bordeaux-FRA e Dijon-FRA, além de convocação para Seleção Brasileira de base.

A chegada ao Barcelona foi em 2020, em troca de empréstimos que era parte da venda do atacante venezuelano Alejandro Marqués para a Juventus-ITA. Ao término do período, se transferiu em definitivo com o Eibar-ESP, onde somou 115 jogos, com 4 gols e 14 assistências.