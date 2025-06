Volante e centroavante do exterior: Fortaleza define total de reforços e posições

A diretoria do Fortaleza definiu a quantidade de reforços e as prioridades de mercado. Com a permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o clube tenta anunciar contratações até a próxima semana. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Sérgio Papellin ao Jogada 1º Tempo nesta quinta-feira (19).

"O que precisa é qualificar mais o grupo, tirar alguns que não renderam para abrir caixa e trazer outras opções, que podem até motivar aqueles que estão em casa, para não perder espaço no clube. Estamos em busca dos reforços, vamos trazer mais 4 ou 5 peças para qualificar o elenco, mas o Vojvoda confia muito no elenco que já tem aqui também”. Sérgio Papellin Diretor de Futebol do Fortaleza

Até o momento, a única contratação oficializada foi o volante Matheus Pereira, que estava no Eibar-ESP. O atleta já treinou com o restante do elenco e foi relacionado na derrota para o Santos, na quinta-feira (12), mas não entrou em campo. Além disso, o departamento de futebol deseja a contratação de mais um centroavante, que atua no exterior, um ponta e também um volante marcador.

"Estamos atrás de um camisa 9, no exterior. O camisa 10, eu tenho dúvidas porque tem o Matheus Pereira que é um 2º volante, quase um meia, com muita qualidade no passe, então tem que ver esse orçamento para contratar bem. Como o Vojvoda usa pouco um meia, estamos analisando se vale mesmo a pena contratar mais um. Agora precisa de mais um camisa 9. Nós temos Lucero e o Deyverson, mas essa posição precisa de um cara que ‘dê porrada’ nos zagueiros, domine a grande área, segure a bola, agora é difícil. A gente está buscando um nome fora do Brasil [...] Nós queremos também um volante de cabeça de área, pegador, para melhor a marcação do meio-campo". Sérgio Papellin Diretor de Futebol do Fortaleza

Apesar da dúvida sobre a posição de meia armador, o Fortaleza tinha uma negociação avançada com o meia chileno Diego Valdés, mas uma decisão familiar inviablizou o acerto. Assim, o jogador, que estava de saída do América-MEX, agora tem um acordo encaminhado com o Vélez Sarsfield-ARG. Além disso, o português João Mendes, do Vitória de Guimarães-POR, também esteve especulado.

"O Diego Valdés era um jogador que o Vojvoda queria, um meia-atacante, mas foi uma opção familiar, que pressionou ele para não vir ao Brasil, mas estava tudo acertado, não teve nenhum problema financeiro [...] Já o João Mendes foi oferecido, mas entre ser oferecido e ser procurado tem diferença. Por dia são 50 assim, temos de trabalhar na carência que o Vojvoda precisa". Sérgio Papellin Diretor de futebol do Fortaleza

Na posição, as opções de Vojvoda no momento são: Pochettino, Calebe, Lucca Prior e Kervin Andrade. Do quarteto, o único que pode sair é o meia venezuelano, em caso de proposta oficial. O jovem de 20 anos tem sondagens do futebol norte-americano.

Veja entrevista de Sérgio Papellin no Jogada 1º Tempo