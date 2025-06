Fortaleza encerra negociação com o meia Diego Valdés, do América-MEX

O meia-atacante Diego Valdés não será mais reforço do Fortaleza. As negociações, antes avançadas, foram encerradas e o jogador chileno não vestirá a camisa do Tricolor do Pici. O Fortaleza havia feito uma proposta de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões).

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, as questões financeiras já estavam acertadas entre Fortaleza e Diego Valdés, não sendo esse o motivo do encerramento das negociações. O jogador decidiu não vir ao Leão por motivos familiares.

O meio-campista Diego Valdés atua no futebol mexicano há 12 temporadas, sendo atleta do América-MEX há cinco. O contrato atual dele ainda duraria até dezembro de 2026, mas o jogador já foi avisado que não está nos planos para a próxima temporada.

O jogador enxergava a saída do América com bons olhos por ter perdido espaço no clube, inclusive a titularidade, segundo informações da ESPN mexicana, o que facilitaria a negociação com o Fortaleza. A opinião familiar, no entanto, atrapalhou o acerto.