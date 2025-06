O Fortaleza realiza uma reformulação no elenco para a sequência de 2025. Após resultados ruins no 1º semestre, o clube iniciou uma intensa movimentação com reforços na gestão - Sérgio Papellin como novo diretor de futebol - e também no plantel, como o volante Matheus Pereira. Assim, a tendência é que saídas também possam ocorrer na equipe do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

O processo teve início nesta segunda (9) com dois atletas: o volante argentino Pol Fernández, que rescindiu contrato, e o zagueiro Titi, que encaminhou acordo com o Goiás.

Assim, o Diário do Nordeste indica outros nomes que podem deixar o Leão. Apesar de não utilizar uma “lista de dispensa”, o departamento de futebol trabalha para mudar o perfil do elenco em busca de uma reação em 2025. Vale ressaltar que a gestão também deseja anunciar o atacante argentino Jorge Herrera, do Argentinos Juniors-ARG.

Jogadores que também podem deixar o Fortaleza

ZAG - Gastón Ávila

Legenda: O zagueiro Gastón Ávila pertence ao Ajax-HOL e está emprestado ao Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O defensor de 23 anos chegou por empréstimo junto ao Ajax-HOL, mas não conseguiu se firmar no time titular e ainda ficou marcado por falhas nos Clássicos-Rei das finais do Campeonato Cearense: um pênalti e uma expulsão. Com menos espaço no elenco, participou de uma entrevista em um canal de torcedores do Rosário Central, da 1ª divisão da Argentina, e admitiu o sonho de atuar pelo clube.

Jogos: 9

Titular: 7

Minutos: 646

Cartões amarelo: 2

Cartão vermelho: 1

LAE - Diogo Barbosa

Legenda: Diogo Barbosa foi o lateral-esquerdo mais utilizado pelo Fortaleza em 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O lateral-esquerdo de 32 anos deixou o Fluminense para fechar com o Fortaleza até 2026. Das opções para a posição, foi a mais utilizada, mas não se firmou no setor, ficando no banco de reservas em partidas decisivas. Após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena Castelão, que aumentou a cobrança junto ao elenco, o defensor e Pol Fernández, que já saiu, não foram mais relacionados.

Jogos: 17

Titular: 12

Minutos: 1.071

Gol: 1

Assistência: 0

LAE - Felipe Jonatan

Legenda: Felipe Jonatan foi contratado junto ao Santos em 2024, mas não se firmou no Fortaleza Foto: Matheus Lotif / Fortaleza

Com contrato até 2027, o lateral-esquerdo de 27 anos participou de apenas duas partidas no ano. A última vez que esteve em campo foi na derrota para o Sousa-PB, fora de casa, no dia 19 de março. Depois disso, foi preterido por Vojvoda da lista de relacionados. Logo, ainda não atuou pela Série A.

Jogos: 2

Titular: 2

Minutos: 170

Cartão amarelo: 1

Cartão vermelho: 0

ATA - Dylan Borrero

Legenda: O atacante colombiano Dylan Borrero foi titular em apenas um jogo pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O atacante colombiano chegou ao Pici com um vínculo até 2028 - o mais longo de todo o elenco - após passagem pelo New England Revolution-EUA. Pelo Fortaleza, recebeu oportunidades no Campeonato Cearense e foi titular uma única vez. Muito criticado pelo torcedor, ganhou uma última chance no empate com o Atlético Bucaramanga-COL, na Colômbia, ao atuar por apenas 24 minutos.

Jogos: 7

Titular: 1

Minutos: 164

Gols: 0

Assistências: 2

ATA - Allanzinho

Legenda: O atacante Allanzinho atuou por 21 minutos na estreia pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Um dos principais destaques do futebol cearense no início de 2025, quando defendia o Ferroviário, foi contratado pelo Fortaleza logo após o Estadual. Sob o comando de Vojvoda, participou de cinco partidas, sendo três como titular, mas não repetiu o mesmo desempenho e perdeu muito espaço. Com 25 anos e vínculo até o fim de 2027, é alvo do mercado e foi especulado pelo Athletico-PR.