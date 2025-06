Regularizado, Matheus Pereira pode estrear pelo Fortaleza diante do Santos

O meio-campista Matheus Pereira teve o nome publicado no BID nesta quarta-feira (4) e já pode jogar pelo Fortaleza. Ele poderá atuar em todas as competições que o Tricolor ainda disputa, incluindo a Copa do Nordeste, que tem prazo de inscrição de atletas encerrando na sexta-feira (6).

No Pici desde a semana passada, Matheus Pereira terá o primeiro contato com todo o elenco do Fortaleza nesta quarta, quando o time se reapresenta com foco no Santos, último adversário antes da parada da Série A para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O meio-campista pode enfrentar o Peixe no dia 12, se for o desejo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Com contrato até dezembro de 2027 e opção de renovação por mais uma temporada, Matheus Pereira atuava no Eibar, da segunda divisão espanhola, até o final de maio. A partida mais recente dele foi no dia 25, quando jogou 86 minutos contra o Córdoba e se despediu sendo celebrado pelos torcedores.

No anúncio da contratação, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, descreveu as principais valências de Matheus e como ele pode agregar no Tricolor. “Um jogador de meio-campo versátil, que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada chegando mais no terço final com um bom passe para gol”, disse.