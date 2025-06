Fortaleza deve emprestar Pedro Augusto ao Juventude

O volante Pedro Augusto deve ser o próximo jogador a deixar o elenco do Fortaleza. O destino dele é o Juventude, que é o atual vice-lanterna da Série A do Brasileiro. O empréstimo, no entanto, só pode ser efetivado na próxima janela, que abre em 10 de julho.

A equipe da serra gaúcha já havia tentado levar o jogador meses atrás, mas a negociação não evoluiu. Desta vez, porém, o Juventude conta com o desejo do departamento de futebol do Tricolor em fazer uma reformulação na equipe.

Pedro Augusto tem pouco espaço no Fortaleza atualmente, tendo disputado apenas cinco partidas, sendo somente uma delas na Série A do Brasileiro, o que permite que ele defenda outro clube na competição. O vínculo dele com o Fortaleza vai até o fim de 2026.

A lista de saídas no Pici já conta com dois atletas. Na janela que se fechou nesta terça-feira (10), o zagueiro Titi e o volante Pol Fernandez tiveram as rescisões publicadas no BID e já não fazem mais parte do elenco leonino.