Sem espaço no Fortaleza, Gastón Ávila confirma desejo de voltar ao Rosario Central

O zagueiro argentino Gastón Ávila, do Fortaleza, confirmou o seu desejo de retornar ao Rosario Central, da Argentina. A revelação foi feita em entrevista ao canal Mundo Central, produzido por torcedores da equipe argentina, na última sexta-feira (6).

“Meu sonho é voltar ao Central. Todo torcedor sonha em jogar no Central, mas isso tem que ir acontecendo aos poucos também, não é só da minha parte, é um conjunto de coisas que tem que coordenar tudo”, disse o jogador do Fortaleza na entrevista.

Tenho empréstimo até o fim do ano aqui no Fortaleza, continuo pertencendo ao Ajax. Não falei nada sobre questões contratuais, porque a gente não pode começar a fazer nada se não tem uma procura. Não tem nada, eu não posso dizer nada. Minha cabeça está aqui no Fortaleza e se eu tiver que ir para o Rosário, eu adoraria, mas estou comprometido com o Fortaleza por enquanto. Gastón Ávila Jogador do Fortaleza

Legenda: Gastón Ávila, zagueiro do Fortaleza, em sua apresentação Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na última sexta-feira, o Diário do Nordeste havia noticiado que Gastón Ávila entrou na mira do Rosario Central, e que o clube deseja contar com o defensor no segundo semestre de 2025. A informação é do portal DSportsRadio, especializado em futebol argentino.

No Pici desde janeiro, o atleta de 23 anos chegou emprestado pelo Ajax com vínculo até o fim de 2025. Apesar da expectativa, acumulou apenas nove partidas sob o comando de Vojvoda, ficando marcado também pela expulsão na final do Campeonato Cearense.

A última vez que entrou em campo foi na derrota por 5 a 0 para o Flamengo, no último domingo (1º), no Maracanã, pela Série A do Brasileiro, quando saiu do banco de reservas e atuou na partida por 11 minutos. Assim, teve pouco espaço.

O Diário do Nordeste apurou que a cúpula tricolor ainda não recebeu uma oferta oficial. A equipe atravessa um momento de reformulação do elenco e deve anunciar saídas na janela de transferências, além de novos reforços. A janela está aberta até a próxima terça (10).