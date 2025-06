Gastón Ávila, do Fortaleza, entra na mira de time do futebol argentino

O zagueiro argentino Gastón Ávila, do Fortaleza, entrou na mira do Rosario Central, da Argentina. O clube deseja contar com o defensor no 2º semestre de 2025. A informação é do portal DSportsRadio, especializado em futebol argentino.

No Pici desde janeiro, o atleta de 23 anos chegou emprestado pelo Ajax, da Holanda, com vínculo até o fim da temporada. Apesar da expectativa, acumulou apenas nove partidas sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, ficando marcado também pela expulsão na final do Campeonato Cearense.

Legenda: Gastón Ávila, novo jogador do Fortaleza. Foto: Marta Negreiros/SVM

Deste modo, não conseguiu se firmar entre os titulares. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 5 a 0 para o Flamengo, no último domingo (1º), no Maracanã, pela Série A do Brasileiro, quando saiu do banco de reservas e atuou na partida por 11 minutos. Assim, teve pouco espaço.

Apesar do interesse, o Diário do Nordeste apurou que a cúpula tricolor ainda não recebeu uma oferta oficial. A equipe atravessa um momento de reformulação do elenco e deve anunciar saídas na janela de transferências, além de novos reforços. Vale ressaltar que a janela está aberta até a próxima terça (10).