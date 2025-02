No Fortaleza, Gastón Ávila cita Clássico-Rei e compara nível do futebol brasileiro ao europeu: 'Está muito próximo'

Novo zagueiro do Fortaleza, Gastón Ávila já está regularizado no BID e pode estrear pelo Tricolor. O jogador de 23 anos, que veio emprestado do Ajax-HOL, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (3), no Pici. O camisa 32 falou sobre a adaptação e a expectativa para o primeiro Clássico-Rei do ano.

"A verdade é que a torcida daqui, desde o primeiro momento, sempre me deram um apoio bonito. Os argentinos, em qualquer parte do mundo, onde nos encontremos, vamos nos abraçar. Somos assim. Somos muito família. Foi um desafio grande aceitar vir jogar no Brasil, quero jogar nas melhores ligas. E hoje em dia creio que o futebol brasileiro está muito próximo do que é o europeu", afirmou o jogador.

O Leão faz o primeiro Clássico-Rei da temporada no sábado, na Arena Castelão. O atleta revelou que já foi informado sobre a importância do jogo e relembra outros clássico já disputados por ele na carreira.

“Os clássicos são partidas muito bonitas, que se desfruta muito. Se estou dentro de campo, vou dar o meu melhor. Se estou fora, também vou ajudar meus companheiros. É uma semana que é muito bonita, onde sentimos muita sensações. Já joguei o clássico maior da América do Sul, que é River e Boca, também Rosário Central e Newells... E a verdade é que no princípio da minha carreira, eu ficava muito nervoso, mas agora eu desfruto dessas sensações de poder estar convocado e poder estar apto a jogar, é algo muito lindo", afirmou o jogador.

Antes, o Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília). O Leão enfrenta o Sport, em jogo da segunda rodada da Copa do Nordeste. O duelo será na Ilha do Retiro.