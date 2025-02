Jogos do Fortaleza em fevereiro: veja calendário com datas das partidas

O Fortaleza conheceu o seu calendário de jogos do mês de fevereiro de 2025. O Tricolor do Pici disputará cinco competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por duas delas: Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

A expectativa é que a equipe dispute cinco jogos ao longo do mês, sendo três deles da Copa do Nordeste e dois no Campeonato Cearense. Apenas quatro destes jogos já foram detalhados pelas entidades que organizam os torneios.

JOGOS DO FORTALEZA EM FEVEREIRO

01/02 (SÁB) | Floresta 0-1 Fortaleza | Campeonato Cearense | 16h30

04/02 (TER) | Sport x Fortaleza | Copa do Nordeste | 21h30

08/02 (SÁB) | Fortaleza x Ceará | Campeonato Cearense | 16h30

11/02 (TER) | Altos x Fortaleza | Copa do Nordeste | 21h30

Fortaleza x Vitória | Copa do Nordeste (sem data e horários definidos)

Pelo fato de ter garantido a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Cearense, o Fortaleza confirmou classificação direta para as semifinais do torneio, não precisando disputar as quartas de final, que acontecerão entre os dias 15 e 22 de fevereiro.

Além disso, a equipe não disputará nenhuma partida da Copa do Brasil neste mês pelo fato de só entrar na competição a partir da terceira fase, já que foi campeão da Copa do Nordeste em 2024, além de ter confirmado vaga na fase de grupos da Libertadores.