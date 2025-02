Sport terá desfalque e novidade contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Sport não poderá contar com o zagueiro Rafael Thyere na partida contra o Fortaleza, nesta terça-feira (4), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O jogador está com dores na região lombar e seguirá sendo desfalque para o técnico Pepa.

Por outro lado, o treinador português terá a novidade da presença do meia argentino Rodrigo Atencio. O jogador foi regularizado e está à disposição para a partida, mas deve iniciar o jogo contra o Fortaleza no banco de reservas, já que ainda não estreou.

Diante das ausências e novidades, o técnico Pepa deve escalar o seguinte time titular: Caíque França; Matheus Alexandre, Chico, Antônio Carlos e Igor Cariús; Titi Ortíz, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência.

Sport e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), para disputar a segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. Por uma decisão do governo pernambucano, o jogo terá portões fechados.