Fortaleza divulga programação de viagem para jogo contra o Sport

O Fortaleza embarca nesta segunda-feira (3) para Recife (PE), onde enfrenta o Sport na terça-feira (4) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O voo que levará a delegação do Tricolor do Pici parte de Fortaleza (CE) no período da noite.

Antes do embarque, o elenco será comandado pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda em uma sessão de treinamentos no Centro de Excelência Alcides Santos, no período da tarde. A reapresentação após a vitória sobre o Floresta aconteceu no domingo (2).

O retorno do Leão à capital cearense acontecerá logo após a partida entre Sport e Fortaleza, na madrugada da quarta-feira (5). O intuito do clube é otimizar o tempo para a preparação para o Clássico-Rei contra o Ceará, que será disputado no sábado (8).

Sport e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), para disputar a segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. Por uma decisão do governo pernambucano, o jogo terá portões fechados.