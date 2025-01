Fortaleza x Moto Club/MA: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

A estreia do Fortaleza em competições oficiais será nesta quinta-feira (23) contra o Moto Club/MA, a partir das 19h, no Estádio Presidente Vargas, na abertura da Copa do Nordeste. Após passar a pré-temporada nos Estados Unidos e oficializar a chegada do zagueiro David Luiz, o foco do Tricolor é dar o pontapé inicial nas partidas com o pé direito. O Leão é o atual campeão da ‘Lampions League’.

O Moto Club/MA conquistou a vaga na fase de grupos na Pré-Copa do Nordeste, após eliminar o Retrô-PE e o Botafogo-PB. O Papão, como é conhecido, nunca venceu o Fortaleza. Foram três duelos, sendo uma vitória tricolor e dois empates. A equipe maranhense faz a estreia no Nordestão e quer vencer para manter a boa fase na competição.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Para o confronto, Juan Pablo Vojvoda tem à disposição dele quatro novos reforços já registrados no BID: o goleiro Brenno, o zagueiro David Luiz, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Pol Fernandéz.

Legenda: Pol Fernández, jogador do Fortaleza, durante apresentação na Arena Castelão Foto: Davi Rocha/SVM

Apenas David Luiz é confirmado para não estrear neste jogo, porque o atleta não participou da pré-temporada nos EUA. Brenno, Pol Fernandéz e Diogo Barbosa foram utilizados por Vojvoda nos jogos-treinos contra Miami United e Chicago Fire.

COMO CHEGA O MOTO CLUB

O Moto Club relacionou 20 jogadores a partida. A delegação chegou na madrugada da última segunda-feira (20) e realizou a programação de treinos no CT do Ceará. Na lista dos relacionados, estão o atacante Magno, que chegou do futebol de El Salvador e deve substituir o atacante Lucas Lopeu, que não foi relacionado.

O atleta já tinha desfalcado o Moto Club no Campeonato Maranhense, no empate contra o Maranhão, em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste fará a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Britez, Kuscevic, Diogo Barbosa; Pochettino, Pol Fernandez e Lucas Sasha; Marinho, Moisés e Lucero.

Moto Club/MA: Allan Thiago; Yan Couto, Yan Cristian, Maurício e Gustavo; Felipe Dias, Pedro Dias, Matheus Silva, Danilo Pires e Luís Gustavo; Lucas Lopeu. Técnico: Zé Augusto.

FORTALEZA X MOTO CLUB/MA | FICHA TÉCNICA

Competição: Abertura da Copa do Nordeste 2025

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 23/01/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Jardiel Da Rocha Soares-PI

Assistentes: Rogério De Oliveira Braga-PI e Maura Cunha Costa-PI