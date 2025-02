Fortaleza anuncia check-in e ingressos para Clássico-Rei contra o Ceará

A realização de check-in para sócios-torcedores do Fortaleza para o Clássico-Rei contra o Ceará, pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada na próxima terça-feira (4), com ingressos a partir de R$ 30.

Os times se enfrentam no próximo sábado (8), às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025. Este será o primeiro Clássico-Rei da temporada 2025, e terá mando do Fortaleza.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Inferior Sul : R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Superior Sul : R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira) Superior Central : R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) Especial : R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Bossa Nova : R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira) Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

Os ingressos para a torcida do Ceará, que jogará como visitante nesta partida, ainda não tiveram suas informações divulgadas pelo Vovô. A expectativa é que o clube anuncie os preços após a partida contra o Barbalha, neste domingo (2).