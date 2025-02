Ceará x Barbalha: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na liderança do grupo A do Campeonato Cearense, o Ceará encara o Barbalha, neste domingo (2), às 17h, pela 4ª rodada do estadual. O Alvinegro quer se consolidar na primeira colocação e já garantir vaga na semifinal da competição e, para isso, precisa vencer o adversário do Cariri cearense que quer assumir a segunda colocação na outra chave. O confronto está marcado para o estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

No recorte dos primeiros jogos do Cearense, o time de Léo Condé soma nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe levou a melhor sobre Tirol, Ferroviário e Iguatu, agora no fim da primeira fase restam os duelos diante de Barbalha e Fortaleza. No jogo passado, o comandante alvinegro aproveitou para testar novas peças, com cinco mudanças no time titular das primeiras partidas do ano.

Do outro lado, o Vozão tem o time com menor folha salarial do campeonato, com uma média de R$ 60 mil gasto com o elenco. Apesar disso, o Barbalha soma quatro pontos, com uma vitória sobre o Cariri, um empate diante do Horizonte e a única derrota foi para o Floresta, na estreia do estadual. Diante do Ceará, a Raposa caririense vem para o segundo confronto longe de casa e quer chegar aos sete pontos e, quem sabe, assumir a segunda posição do grupo B.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do ge.globo.com/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

Veja também Jogada Promessa do Ceará que estava no Palmeiras, David retorna ao Vovô e será avaliado Jogada Após mais uma vitória, Lourenço celebra postura coletiva do Ceará em meio a ‘maratona de jogos’ Jogada Hudson Ferreira e o novo projeto para a base do Ceará | Jogada do Vozão #02

VOVÔ DE OLHO NA LIDERANÇA

Com três vitórias seguidas nos três duelos pelo Cearense, o Vozão quer engatar o quarto triunfo e garantir vaga na semifinal antes da última rodada, que será contra o Fortaleza, dia 8 de fevereiro. Da ideia de ter um time base, mas com interesse em dar oportunidades para os novos jogadores, Léo Condé vai mexendo na equipe a cada jogo. Diante do Iguatu, Eder, Willian Machado, Richardson, Matheus Araújo e Aylon voltaram à titularidade. O comandante não descartou adotar a mesma estratégia contra a Raposa, neste domingo.

Um dos destaques do último jogo foi Fernandinho, atacante que atua pelas beiradas, marcou um belo gol e consolidou a vitória alvinegra. Com três jogos e dois gols feitos pelo Vovô, o atleta foi lembrado por Léo Condé na coletiva depois do duelo. O comandante alvinegro até o comparou com Erick Pulga, que foi o grande nome do Ceará na temporada passada.

"O Fernando é um jogador de um contra um, de drible, mas com poucos gols. A gente tem incentivado ele no dia-a-dia para tentar a jogada individual, tentar a finalização. É o segundo gol dele em dois jogos e a gente espera que ela possa seguir os rumos do Pulga e ser um protagonista ao longo da temporada", ressaltou Léo Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

Depois de encarar o Barbalha, o Ceará tem o duelo contra o CSA, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, no meio de semana, e, logo na sequência, o primeiro Clássico-Rei do ano. O treinador deve avaliar sua equipe com intuito de montar um time base e, ao mesmo tempo, diminuir o desgaste dos atletas que atuaram mais vezes na temporada.

RAPOSA DOS VERDES CANAVIAIS

O confronto contra o Ceará é o terceiro que o Barbalha será comandado por Vladimir de Jesus, de 51 anos. O mineiro, que começou carreira no Fortaleza e já passou por Guarany, Ferroviário, Caucaia, Maranguape e outros clubes nordestinos, tem a missão de colocar a Raposa na briga por vaga na segunda fase do estadual deste ano. Ele chegou na equipe depois da saída do técnico Jorge Luiz, Bacalhau, que alegou problemas pessoais e pediu demissão antes do campeonato começar.

O Barbalha chegou a ser comandado na primeira rodada, de forma interina, pelos outros membros da comissão técnica, Gabriel, Capoeira e Gilson. Com elenco recheado de atletas cearenses e remanescentes da temporada passada, a Raposa dos Verdes Canaviais tem foco na permanência na competição, mas com os últimos resultados, sonha em “beliscar” uma vaga na próxima fase.

O triunfo por 3 a 1 sobre o Cariri, em casa, pela segunda rodada trouxe destaque para Léo Pimenta, um dos autores da vitória naquela segunda rodada. Depois, no empate contra o Horizonte, o atacante Erikin, foi quem chamou a responsa e marcou o gol para deixar tudo igual no estádio Inaldão. Os dois atletas somam dois gols marcados cada pelo time caririense no ano.

Campeão da Taça Fares Lopes de 2013 e até do primeiro turno do estadual de 2019, sob comando de Washington Luiz, o Barbalha quer voltar a ser o protagonista do Cariri cearense.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Keiller; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Iguatu: Valência; Biel, Fabrício, Levi e Diego; Aldair, Pimenta e Andrade; Romário, Alan Victor e Erickin. Técnico: Vladimir de Jesus.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X BARBALHA

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 02/02/25 (domingo)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistente 1: Eleutério Felipe Marques (CE)

Assistente 2: Tiago Castro e Silva (CE)

Quarto Árbitro: Antonio Hewerton Rocha Rodrigues (CE)