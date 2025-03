Ceará x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Maracanã voltam a campo neste domingo (9), às 17h, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense. No confronto de ida, o Alvinegro venceu pelo placar de 3 a 0 e, com isso, pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga na grande final do estadual. Depois de disputa nos bastidores, o TJDF negou pedido da diretoria alvinegra e decidiu que o confronto será realizado no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Depois de conseguir boa vantagem no jogo de ida e de olho nas decisões pela Copa do Brasil e do próprio estadual, Léo Condé deve poupar titulares na partida de hoje. O Alvinegro chega para o confronto após bater o América-RN, por 1 a 0, no meio de semana, pela Copa do Nordeste, no PV.

Do outro lado, o Maracanã teve uma semana de preparação para o duelo. Apesar de ter tido cinco dias com foco no Ceará, o treinador Júnior Cearense já admitiu que deve, também, poupar jogadores hoje à tarde. O time alviceleste tem duelo diante do Ceilândia-DF, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do ge.globo.com/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

MARATONA NO VOVÔ

A vitória por 3 a 0 no jogo de ida deu tranquilidade para Léo Condé adotar o melhor planejamento de olho na sequência do time alvinegro na temporada. Caso confirme sua ida à grande final do estadual, o Vovô terá nove partidas em março e, para isso, foi adotado um cronograma para os jogadores.

Ao contrário das últimas partidas, o comandante alvinegro deve fazer rodagem no time titular e poupar alguns jogadores. No meio de semana, Marllon e Fernandinho foram os únicos que vinham na equipe principal e ficaram no banco de reservas. De resto, o Vovô foi com força máxima no duelo com o América.

“Demos um passo importante para a vaga [rumo à final do Cearense], mas ainda não foi concretizada. A questão de segurar o Marllon foi pensando na sequência de jogos, posso rodar outras peças no domingo, mas ainda não tenho essa resposta, o que garanto é que sempre colocaremos um time competitivo em campo”, destacou Léo Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

O calendário alvinegro para março abrange o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil, diante do Confiança-SE, além de partidas da Copa do Nordeste e, caso avance hoje à tarde, tem as finais do estadual. Ao final do mês, já tem duelo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino.

COMO CHEGA O ALVICELESTE

Em busca de sua primeira decisão do Campeonato Cearense, o time de Maracanaú precisa tirar desvantagem de três gols diante do Ceará. Caso repita o placar da partida de ida, a decisão irá para os pênaltis. De olho nessa possibilidade, o goleiro Rayr é um dos destaques da equipe, sendo o herói da classificação na Copa do Brasil diante do Ferroviário.

Ao lado do arqueiro, o zagueiro Jairo é outra peça indispensável no time de Júnior Cearense. Os dois jogadores são os atletas que mais atuaram com a camisa do Maracanã na temporada, com 990 minutos cada. O defensor é o capitão do time da região metropolitana.

A artilharia da equipe Alviceleste tem extensa lista de jogadores com dois gols marcados no ano: Bravo, Luís Soares, Davi Torres e Wendel. Completam o quadro dos 11 gols marcados do time Patuta, Luan Lucas e Matheus Taumaturgo, com uma bola na rede cada.

Com 47 anos, Júnior Cearense está na sua sexta temporada à frente do Maracanã. O ex-jogador iniciou trajetória na beira do gramado em 2015, no Guarany de Sobral, logo depois de pendurar as chuteiras. Campeão do Interior nesta edição do estadual, o comandante planeja o time para as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série D.

AUSÊNCIAS NO VOVÔ

Antes do duelo contra o América-RN, o Ceará apresentou a escalação com cinco baixas por lesão. Além das situações de Rafael Ramos, que passou por cirurgia, e Bruno Tubarão, que ainda não estreou no ano, Condé não pode contar com Keiller, Richardson e Recalde. O goleiro está no período de transição, enquanto o volante trata fascite plantar, e o meia paraguaio foi poupado.

Além dessas ausências, no decorrer do confronto no PV, o atacante Pedro Henrique levou a pior numa disputa com o jogador adversário e teve que ser substituído aos 24 minutos do primeiro tempo. O atleta saiu de campo chorando e passou por exames de imagem na sexta-feira. Ainda sem o diagnóstico apresentado, o camisa 7 deve ficar de fora do duelo deste domingo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Rômulo e Matheus Araújo; Alejandro Martínez, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Maracanã: Rayr; João Carlos, Edimar, Wendel e Leandro Cerqueira; Jair, Wilker e Vinícius Canindé; Luís Soares, Testinha e Matheus Taumaturgo. Técnico: Júnior Cearense.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X MARACANÃ

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 09/03/25 (domingo)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistente 1: José Moracy de Sousa e Silva (CE)

Assistente 2: Zaqueu Eleutério Linhares (CE)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CE)

Quinto Árbitro: Alexandre de Sousa Peixoto (CE)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

AVAR 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira - FIFA (CE)

AVAR 2: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)