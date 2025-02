Fortaleza garante 1º objetivo no Campeonato Cearense, mas reforça ponto de evolução

O Fortaleza sobreviveu à maratona de jogos com 100% de aproveitamento e vaga garantida nas semifinais do Campeonato Cearense de 2025. Foram quatro partidas em oito dias, 29 atletas utilizadas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e o 1º objetivo no Estadual alcançado com vitória diante do Floresta por 1 a 0, neste sábado (1º), no estádio Presidente Vargas (PV).

Com 12 pontos, é o líder antecipado do Grupo A e elimina duas partidas da agenda: ida e volta das quartas de final.

Por isso, o cenário era essencial. Em campo, no entanto, um velho problema foi reforçado.

Assim como na vitória diante do Maracanã, o Leão demonstrou mais dificuldade para atuar contra times muito retrancados, de linhas baixas. Sem espaço para a transição, principal característica da equipe, a partida não flui e se faz necessário encontrar novas soluções para demonstrar uma superioridade.

O momento da temporada é essencial para ajustes. Nesse caso, de um aspecto que o torcedor está acostumado - é quase um antídoto para inibir a força ofensiva do time tricolor. A abertura do placar até existiu em gol polêmico de Yago Pikachu, mas a expulsão de Sasha ainda trouxe outra adversidade.

Dos 30 do 1º tempo em diante, com 10 em campo, o Fortaleza sofreu. Em um lance que sintetiza esse desconforto, quando se obriga a colocar atletas no campo de ataque para encontrar espaços e se torna alvo do contra-ataque. Logo, se viu dominado em parte do jogo pelo Floresta, que teve mais organização e bons valores individuais sob o comando de Marcelo Chamusca, ensaiando uma pressão. No lado leonino, os melhores foram o volante Zé Welison e o goleiro Brenno.

Por isso, é um objetivo alcançado, mas que reforça pontos de evolução. Tudo antes do maior desafio de 2025 até agora: o Sport, na terça (4), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.