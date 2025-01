A boa notícia para o Fortaleza foi a dificuldade para vencer o Maracanã

Um jogo ruim, mas que foi bom. Esse é o paradoxo que sintetiza a vitória do Fortaleza por 1 a 0 contra o Maracanã, nesta quinta-feira (30), no estádio Presidente Vargas (PV), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A partida foi a mais difícil da equipe tricolor em 2025 e essa é a boa notícia.

A explicação: a dificuldade, muitas vezes, ensina mais que o caminho fácil. Em três jogos na atual temporada, o Leão marcou 12 gols, passeou em campo e esbanjou superioridade contra Moto Club-MA, Horizonte e Cariri. Na última partida, tudo travado, susto e um placar mínimo para vencer.

Assim, não resta dúvidas de que esse confronto entrega mais material para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda analisar. Como superar um adversário com linhas tão compactas? E se a bola ficar apenas com o time tricolor, quem é responsável por quebrar a defesa rival? Qual será a estratégia?

As perguntas chegam com uma atuação abaixo. Um time que demorou quase 60 minutos (todo o 1º tempo e parte do 2º tempo) para assustar o goleiro Rayr. Que logo na volta do intervalo, precisou do goleiro João Ricardo para evitar o placar adverso e que mostrou o banco de reservas para melhorar.

Aos 15 da etapa final, Vojvoda chama o volante Pol Fernández e os atacantes Lucero e Marinho. Em que pese o golaço de Marinho, o trio foi essencial para a evolução técnica e o maior controle. A partir disso, o placar se construiu. O Fortaleza realmente produziu para vencer, mas apenas no fim do jogo.

Logo, o saldo é de um time que ainda pode melhorar e se afinar. E jogar mal é bom? Não. Só que esse é o melhor momento para isso: início de temporada, chance de ajustes e de definição tática. Nos próximos cinco jogos, por exemplo, o Leão tem três rivais da Série A: Sport, Ceará e Vitória-BA.

O objetivo é chegar pronto nesse momento. No fim, uma classificação garantida ao mata-mata do Campeonato Cearense, com nove pontos e 100% de aproveitamento - falta sacramentar a liderança. Para isso, encara o Floresta, no sábado (1º), às 16h30, no PV, pela 4ª rodada do Estadual.