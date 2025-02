Sport x Fortaleza terá portões fechados após punição por briga em Recife

A partida entre Sport e Fortaleza, marcada para a próxima terça-feira (4), não contará com a presença de torcedores no estádio Ilha do Retiro. A decisão foi tomada pela governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, após briga generalizada entre torcedores do Sport e do Santa Cruz nas ruas de Recife (PE) no último sábado (1º).

Após as cenas de violência, o governo de Pernambuco proibiu a presença das torcidas do Sport e do Santa Cruz nos estádios pelas próximas cinco partidas, o que inclui o jogo entre Sport e Fortaleza, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Diante da decisão, o Sport suspendeu a venda de ingressos, que já havia sido iniciada.

Legenda: As cenas das brigas viralizaram nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Sport Club do Recife informa que, diante da medida anunciada pelo Governo do Estado de jogos sem público, bloqueou temporariamente a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, a ser realizado na próxima terça-feira, na Ilha do Retiro. A diretoria do clube está reunida para avaliar os próximos passos a serem tomados e ainda neste domingo informará o seu posicionamento ao torcedor rubro-negro. Sport Em nota

O presidente do Sport, Yuri Romão, assinou outra nota após a decisão do governo pernambucano. “Nenhum dos clubes que estiveram em campo na tarde de hoje possuem poder para inibir a ação desses marginais. Por isso mesmo, não podem ser punidos com a medida extrema de “fechamento” de portões”, disse o dirigente.

Há um ano, a mesma Recife foi palco de outras cenas de violência envolvendo a torcida do Sport, naquela ocasião contra a delegação do Fortaleza. O ônibus do Fortaleza foi atacado por torcedores do Sport, utilizando pedras e bombas. Na ocasião, seis jogadores do Tricolor do Pici ficaram feridos e precisaram ser levados ao hospital.