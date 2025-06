Reformulação do elenco do Fortaleza: veja contratações e saídas dos jogadores

O Fortaleza trabalha em uma reformulação do elenco para o 2º semestre da temporada de 2025. Após a definição da permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o departamento de futebol avançou nas movimentações de mercado, com saídas de atletas, renovações e contratações.

O Diário do Nordeste lista os principais movimentos do Leão na janela, que abre no dia 10 de julho. No momento, os jogadores e a comissão técnica estão de férias, com uma reapresentação marcada para a próxima quarta-feira (25).

Reforços do Fortaleza

O Fortaleza trabalha na busca de duas posições principais: um volante marcador e um camisa 10. Antes, o clube anunciou o meia Matheus Pereira, ex-Eibar-ESP, e também avançou na contratação do atacante argentino José Herrera, atualmente no Argentinos Juniors-ARG.

Matheus Pereira

Legenda: Matheus Pereira chegou ao Pici na semana passada Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Com 27 anos, assinou com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação. Revelado pelo Corinthians, foi para a Europa como grande revelação e passou por Juventus-ITA e Barcelona-ESP. O último clube foi o Eibar-ESP, onde somou 118 jogos, com 4 gols e 14 assistências. Na avaliação do departamento, é um meio-campo canhoto, que funciona mais como um camisa 8.

José Herrera

Legenda: O atacante argentino José Herrera é um dos titulares do Argentino Juniors-ARG Foto: divulgação / Argentino Juniors-ARG

O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante argentino de 22 anos. Titular absoluto do Argentinos Juniors-ARG, nunca atuou por outro clube na carreira. Jovem, acumula passagens pela Seleção Argentina Sub-20. Na atual temporada, entrou em campo 19 vezes e marcou cinco gols.

Quem saiu

Legenda: O volante Pol Fernández participou de apenas 24 partidas pelo Fortaleza, com três assistências Foto: Davi Rocha / SVM

O volante argentino Pol Fernández acertou a rescisão de contrato com o Fortaleza em comum acordo. O meio-campo de 33 anos chegou como principal reforço da temporada de 2025, mas acumulou atuações ruins, se tornou alvo da torcida e, posteriormente, foi afastado pela comissão técnica. Ao todo, foram 24 jogos e três assistências. O vínculo anterior era até o fim de 2026. Na movimentação, o clube economizou, pois o custo anual do ativo era de US$ 1,4 milhão (R$ 7,8 milhões).

Legenda: Titi tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No Fortaleza desde 2021, o zagueiro Titi foi negociado em definitivo com o Goiás, da Série B. Peça importante em campanhas de sucesso sob o comando de Vojvoda, o defensor de 37 anos tinha vínculo até o fim da temporada, mas perdeu espaço no elenco. Em 2025, foram apenas 13 partidas.

Legenda: Felipe Jonatan foi contratado junto ao Santos em 2024, mas não se firmou no Fortaleza Foto: Matheus Lotif / Fortaleza

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi afastado do elenco e treinava separado nos últimos meses. Reforço em 2024 junto ao Santos, deixou de ser opção em 2025, onde somou apenas dois jogos. Assim, foi emprestado para o Mirassol. O vínculo junto ao time cearense segue até abril de 2027.

Legenda: Pedro Augusto renovou contrato com o Fortaleza até o fim de 2026 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O volante Pedro Augusto foi pouco aproveitado em 2025, somando apenas cinco partidas. Alvo de críticas da torcida desde a final da Sul-Americana de 2023, quando perdeu um pênalti na final contra a LDU-EQU, o meio-campo tinha vínculo até 2026, mas rescindiu para fechar em definitivo com o Sport. Deste modo, encerrou a passagem no time cearense, onde teve 71 partidas.

Quem pode sair

Legenda: Calebe atuou em poucos jogos na temporada de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O meia Calebe recebeu contatos do mercado e pode deixar o Fortaleza. O atleta de 25 anos é alvo do Vitória-BA. No Pici desde 2023, acumulou problemas físicos nas temporadas anteriores, o que atrapalhou a continuidade no time titular. Em 2025, teve mais minutos, mas não se firmou entre os titulares: foram 23 jogos e somente um gol. O vínculo do camisa 10 é até 2026.

Legenda: O atacante colombiano Dylan Borrero tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2028 Foto: Viktor Araújo / Fortaleza

O atacante colombiano Dylan Borrero recebeu consultas do América de Cali-COL e do Atlético Nacional-COL. A chegada ao Fortaleza foi na atual temporada, tido como aposta após passagem pelo New England Revolutions-EUA, mas o desempenho foi abaixo. No geral, entrou em campo sete vezes, com duas assistências. Sem espaço, tem vínculo ativo até dezembro de 2028.