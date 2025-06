Calebe desperta interesse de times da Série A e pode deixar o Fortaleza

O meia-atacante Calebe, do Fortaleza, tem sido procurado no mercado de transferências e despertou o interesse de equipes da Série A do Brasileirão. O Diário do Nordeste confirmou a informação do ge de que o Vitória seria uma das equipes interessadas na contratação.

A equipe baiana teria interesse em contar com Calebe em definitivo, estando disposta a oferecer um ano de contrato ao meio-campista.

De acordo com informações do ge, outra equipe que teria procurado pelo meia-atacante seria o Juventude. Com apenas seis jogos nesta edição da Série A do Brasileirão, Calebe ainda pode defender outra equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Aos 25 anos, Calebe soma 23 jogos com a camisa do Fortaleza na atual temporada, mas apenas 13 destes como titular. Mesmo assim, já superou o número de partidas da temporadas 2024, quando ficou muito tempo afastado por conta de lesão.