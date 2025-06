Ryan Guilherme retorna ao Fortaleza após empréstimo e deve ser integrado ao elenco tricolor

O volante Ryan Guilherme retorna ao Fortaleza após período de empréstimo no União Leiria, de Portugal. O contrato com o clube português vai até 30 de junho de 2025. A princípio, o volante de 22 anos irá treinar com o elenco e será avaliado por Vojvoda para ser aproveitado no restante da temporada.

O atleta teve destaque na campanha vice-campeã do Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes em 2021 e na Copinha de 2023. Logo após a competição em São Paulo, Ryan Guilherme teve uma sequência de empréstimos. O atleta atuou pelo Boavista-RJ, Operário-PR, Volta Redonda-RJ e União de Leiria-PT, tendo um certo destaque em cada uma dessas equipes.



Pelo bom desempenho, o jovem deve ser integrado ao elenco tricolor e avaliado por Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada. Pelo time português, Ryan disputou 29 jogos, com um gol marcado e três assistências. O atleta tem contrato com o Leão até o final de 2026.