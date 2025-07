Fortaleza oficializa venda do meia Alex Amorim ao Alverca, de Portugal, por R$ 2 milhões

O Fortaleza anunciou a venda do meia Alex Amorim, ao Alverca, de Portugal. O time, que tem Vinícius Jr. como acionista, comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 2 milhões. O jogador foi anunciado pelo clube português na manhã desta sexta-feira (11).



No último sábado (5), o Diário do Nordeste adiantou que o acerto já estava bem encaminhado, faltando somente alguns detalhes para o desfecho da negociação.



O meia chegou ao Fortaleza para o Sub-14 e passou por todas as categorias até chegar ao profissional. O meia não teve muitas oportunidades com o técnico Juan Pablo Vojvoda, atuando apenas 2 vezes pelo profissional do Leão.