Weverson é anunciado pelo Fortaleza como novo reforço

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Weverson, de 25 anos. O atleta terá vínculo até o fim de 2026. O clube ainda tem opção de renovação por mais dois anos. Já sob comando de Renato Paiva, o jogador realizou a primeira atividade com o restante do grupo no Pici.

O atleta estava no FC Arouca (POR), onde cumpriu contrato até o fim e ficou livre no mercado. Por lá, atuou em 26 partidas e marcou um gol na Liga Portuguesa. Foram três temporadas na Europa, com 63 jogos disputados, dois gols e duas assistências.

"Weverson é um lateral jovem que estava atuando na primeira divisão do futebol português, onde teve boa passagem no Arouca. Já temos dois laterais no grupo, mas para ter mais uma opção por precaução de lesão, nós resolvemos trazê-lo, que apareceu também como uma boa oportunidade de mercado. Esperamos que ele corresponda e faça um bom trabalho conosco", afirmou Sérgio Papellin, Diretor de Futebol do Fortaleza.

O Fortaleza volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), válido pela 15ª rodada.

FICHA TÉCNICA

Nome: Weverson Moreira da Costa

Data de nascimento: 05/07/2000 - 25 anos

Posição: Lateral-esquerdo

Altura: 1,85m

Naturalidade: Brasília-DF

Clubes: São Paulo-SP, Red Bull Bragantino-SP e FC Arouca.