Com lesão de João Ricardo e Brenno, Fortaleza anuncia goleiro Vinícius Silvestre

O Fortaleza anunciou a contratação do goleiro Vinícius Silvestre na manhã desta quinta-feira (17). O jogador de 31 anos chega em definitivo ao Leão , com contrato com o time cearense até o final da temporada 2026.

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, que devem ficar de fora entre 4 a 6 semanas. Somente com Magrão, a diretoria tricolor correu para anunciar o goleiro, que já está no BID, antes da partida contra o Bahia, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (19), às 16h, na Arena Castelão.

Vinícius chega para disputar vaga com Magrão, de 25 anos, e Eduardo Salvador, de 19 anos, que são os goleiros à disposição da comissão técnica do Tricolor.

FICHA TÉCNICA | VINÍCIUS SILVESTRE

Nome : Vinicius Silvestre da Costa

: Vinicius Silvestre da Costa Posição : Goleiro

: Goleiro Nascimento : 28/03/1994 - 31 anos

: 28/03/1994 - 31 anos Naturalidade : São Paulo (SP)

: São Paulo (SP) Clubes: Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, CRB-AL e Portimonense-POR

* Sob supervisão de João Bandeira Neto