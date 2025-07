Renato Paiva comanda 1º treino no Fortaleza nesta quinta (17) e deve estrear contra Bahia

Novo treinador do Fortaleza, o português Renato Paiva desembarca na capital cearense nesta quinta-feira (17) e inicia os trabalhos no Pici logo em seguida. O Diário do Nordeste apurou que o profissional comanda o 1º treino do time às 18h, com foco na preparação para o jogo com o Bahia.

Deste modo, o departamento de futebol tricolor busca acelerar a regularização do técnico no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até sexta (18), o que iria permitir a estreia no clássico nordestino. A bola rola neste sábado (19), às 16h, na Arena Castelão.

O acerto entre as partes ocorreu na quarta (16) - o anúncio oficial será efetuado nas próximas horas. O comandante tem a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido do cargo, e recuperar os resultados positivos do Leão, que é o vice-lanterna na Série A no momento, com apenas 10 pontos.

Ao longo da semana, as atividades do elenco foram conduzidas interinamente por Léo Porto, auxiliar da comissão permanente do clube e também treinador do Sub-20 leonino.

Carreira de Renato Paiva