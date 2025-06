Palmeiras vence Botafogo e avança às quartas do Mundial de Clubes com gol de Paulinho

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (28), em jogo único das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Paulinho marcou o único gol da partida, que só veio na prorrogação. O duelo ocorreu no Estádio da Filadélfia. Com o resultado, o Verdão avança para as quartas, e o time carioca se despede da competição.

As equipes fizeram um primeiro tempo de muita entrega física. O Palmeiras mostrou mais volume de jogo, mas o Botafogo reagiu. Vitor Roque e Marlon Freitas tiveram as melhores oportunidades, respectivamente, mas o placar foi para o intervalo no 0 a 0. Na última etapa, as equipes seguiram em busca de marcar, mas sem sucesso. A partida diminuiu de intensidade, e o marcador sem mudanças.

No primeiro tempo da prorrogação, Paulinho balançou as redes. Em jogada individual, o camisa 10 apareceu pelo lado direito, driblou Marlon Freitas e bateu rasteiro para garantir a vitória da equipe comandada por Abel Ferreira. O time carioca ainda pressionou na reta final, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Alviverde volta a campo na sexta-feira (4), quando encara o vencedor de Benfica x Chelsea. O duelo será às 22h (de Brasília), na Filadélfia.