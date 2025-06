Quanto os clubes brasileiros vão ganhar por jogarem as oitavas de final da Copa do Mundo de clubes?

Os quatro clubes brasileiros classificados para a fase de oitavas de final do Super Mundial de Clubes da FIFA 2025 — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — já entrarão em campo nos Estados Unidos com um reforço de peso no caixa. A FIFA vai pagar US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões) a cada time.

O Brasil já terá um representante nas quartas de final da competição. Palmeiras e Botafogo irão se enfrentar na fase de oitavas, neste sábado, às 11h. Com isso, uma das equipes já garante mais 13,1 milhões de dólares por disputar essa nova fase do torneio. O Flamengo enfrenta o Bayern de Munique, no domingo, às 17h. Já o Fluminense encara o Inter de Milão, na segunda-feira (30), às 16h.

Na primeira fase, de acordo com a definição da Fifa, cada vitória conquistada por um time na fase de grupos rende US$ 2 milhões, o que corresponde a R$ 5,5 milhões na cotação atual. Se metade do valor for dividida entre o elenco — considerando 30 jogadores, por exemplo — cada atleta poderá receber cerca de R$ 670 mil, sem contar bonificações adicionais ou cláusulas contratuais específicas.

Valores pagaos pelo FIFA por desempenho esportivo: